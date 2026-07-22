На территории ЖК «Легенда Коренево» в Люберцах построят воспитательно-образовательный комплекс

На территории жилого комплекса «Легенда Коренево» в Люберцах от ООО СЗ «Коренево Девелопмент» возводят воспитательно-образовательный комплекс, строители монтируют внутренние лестницы, металлоконструкции ферм покрытия четвертой секции и ведут другие работы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В состав комплекса войдут школа на 500 мест и детский сад на 120 мест. Их оснастят современными интерактивными досками, эргономичной мебелью и большими окнами. В здании разместят лаборатории, музыкальные классы, проектные зоны, библиотеку, спортивный комплекс, актовый зал.

Вблизи комплекса есть музейно-выставочный центр, Томилинский лесопарк, Кореневский карьер, парк аттракционов «Аттра-Град», Дворец спорта, стадион, торговый центр и другие объекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.