Российские ватерполистки разгромили самую титулованную команду Европы

Женская сборная России по водному поло в четвертьфинале финала Кубка мира в австралийском Сиднее разгромила самую титулованную команду Европы сборную Нидерландов со счетом 11:6.

Голландки семь раз выигрывали чемпионат Европы, включая два последних турнира.

Начало матча прошло в равной борьбе, сборная Нидерландов даже вела в счете (3:2). Однако постепенно российская команда забрала инициативу в свои руки — прежде всего, за счет великолепной игры в защите. Героем матча стала голкипер российской команды Диана Хамраева, отбившая два пенальти и совершившая еще несколько эффектных спасений.

Российские ватерполистки первыми из представителей игровых видов спорта вернулись на международные соревнования с флагом и гимном. 13 апреля World Aquatics объявила о снятии всех ограничений с россиян.

В полуфинале сборная России сыграет с победителем матча Испания — Венгрия.