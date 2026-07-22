Названа причина смерти актера из «Тайн следствия» Дмитрия Поднозова

На 65-м году жизни скончался Дмитрий Поднозов — советский и российский актер театра и кино, театральный деятель, сооснователь и бессменный художественный руководитель Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк». Причиной смерти, сообщает ТАСС, стало онкологическое заболевание — рак легких с метастазами в головной мозг, которое диагностировали у него в декабре 2025 года.

Как сообщил сын артиста, отца кремируют. Он добавил, что семья занимается организацией похорон.

Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Ленинграде. Он обучался в мастерской народного артиста СССР Рубена Агамирзяна в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК). В 1989 году вместе с Тамарой Крехно и Игорем Лариным основал театр «Особняк» и на протяжении более 35 лет был его художественным руководителем. За это время он воплотил на сцене множество ярких персонажей и воспитал не одно поколение актеров.

Кинематографическое наследие Поднозова насчитывает более 170 работ. Среди его фильмов и сериалов — «Чернобыль», «Тайны следствия», «Мажор», «Тест на беременность», «Ледокол», «Духless 2», «Карамора», «Пророк. История Александра Пушкина», «Тень. Взять Гордея», «Капитан Волконогов бежал». В 2018 году фильм «Сердце мира» с его участием получил гран-при фестиваля «Кинотавр».

Ранее стала известна причина смерти тележурналиста Сергея Шолохова.