Реновация «Дальпресса» во Владивостоке может не состояться из-за беглого бизнесмена - СМИ

Владивосток - это город, который быстро развивается. В самом центре современного региона расположен частный сектор - старые дома, сараи, огороды и другие застройки. Это портит общий пейзаж города. Региональные власти заключили договор с компанией, которая осовременит участок. Проблемы могут начаться, когда придется выкупать имущество из-за того, что 3594 квадратных метра принадлежат беглому российскому бизнесмену, сообщает zr.media .

Город поручил облагородить территорию застройщику ООО «Ареал-Девелопмент». Предполагается, что будут строить многоэтажные элитные дома. Потом в новые квартиры смогут въехать люди, которые продадут компании свои земли. Также планируется строительство детского сада и озеленение территорий. Проект уже выложен в сети.

«Но было бы все так просто. Границы на листах А4 начертить — все равно, что размяться, еще ведь нужно всю эту землю выкупить», - пишет zr.media.

Проблема в том, что каждый участок принадлежит совершенно разным людям. Есть и та территория, которую выкупил олигарх Борис Поздняков. В 2023 году его обвинили в мошенничестве и выдали разрешение о заключении под стражу. Бизнесмен сумел покинуть границы РФ и не был привлечен к ответственности.

Борис Поздняков, как предполагают СМИ, собирался также приступить к застройке комплекса. Для этой цели и были выкуплены земли.

«Представить обстоятельства, при которых «строительный барон» Борис Поздняков готов «подарить» конкурентам ценную во всех смыслах землю по рыночной стоимости — достаточно трудно. Даже учитывая его геолокацию и «статус» на Родине. И если владельцы чахлых лачуг будут только рады перебраться в условия получше, то компания, словно готовая застроить каждый свободный угол, вряд ли будет согласна «дать заднюю» ради какого-то там развития города», - пишет zr.media.

Автор материала отмечает, что в скором времени станет понятно, способна ли компания отстоять свои права перед беглым олигархом.