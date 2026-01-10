Рэпера Shumak нашли мертвым в столичной квартире в православное Рождество

Сотрудники правоохранительных органов во время новогодних праздников нашли в столичной квартире мертвого рэпера Shumak, сообщил ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

По данным источника, соседи обратили внимание на появление неприятного запаха. Они обратились к правоохранителям с просьбой разобраться в ситуации. Сотрудники правоохранительных органов зашли в квартиру, где обнаружили тело 24-летнего рэпера Shumak.

По информации источника, тело пролежало примерно четыре дня. К такому мнению пришли судмедэксперты. Правоохранители зашли в квартиру в среду, 7 января. Причины гибели молодого человека выясняются.

Друзья рэпера в настоящее время открыли сбор денег на кремацию. Планируется, что церемония захоронения урны пройдет на территории Воскресенского кладбища, где покоится мать рэпера.

По данным издания, Владимир Шумаков родился 17 апреля 2001 года в городе Воскресенске. Его отец ушел из жизни, когда мальчик был еще ребенком, а мать скончалась два года назад.

