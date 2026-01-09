Скончался известный биатлонист и мастер спорта Валерий Носков

Валерий Носков родился 25 июня 1966 года. В большой спорт он пришел из лыжных гонок, но настоящую известность получил в биатлоне, где быстро достиг высших результатов. Уже в 1984 году ему было присвоено звание мастера спорта. Пик его карьеры пришелся на конец 1980-х годов. В 1988 году он стал серебряным призером чемпионата СССР, а в 1990 году выиграл эстафету на этапе Кубка мира и принял участие в чемпионате мира.

После завершения активных выступлений Валерий Борисович не расстался со спортом. Он посвятил себя тренерской работе, а также участвовал в организации и судействе крупных спортивных мероприятий, в том числе был главным судьей соревнований «Афганская лыжня».

Прощание с биатлонистом состоится 10 января в 12:00 в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в городе Коврове Владимирской области. Похороны пройдут в тот же день в 13:00 в селе Клязьминский Городок.

Биографии таких атлетов, как Валерий Носков, демонстрируют пример успешной реализации в спорте и последующей социальной адаптации после завершения карьеры. Их опыт может служить ориентиром для молодых спортсменов в вопросах построения траектории не только на пике формы, но и на этапе перехода к тренерской, административной или общественной деятельности.

