Репродуктолог назвала возрастной порог для проведения ЭКО

По данным омского минздрава, количество женщин с патологией репродуктивной системы за последние пять лет снизилось вдвое. В ведомстве поделились статистическими данными. В 2024 году бесплодие выявили у 1386 женщин, а в 2020 году — у 2564 омичек.

Врач высшей категории Макаркина рассказала, когда медики могут говорить о бесплодии. Если женщина в возрасте до 35 лет не забеременела после года активных попыток, тогда можно заявлять о проблеме. После 35 лет срок меняется — полгода регулярных контактов. По словам репродуктолога, законодательство РФ позволяет воспользоваться ЭКО в любом возрасте. К медикам обращаются женщины и в 50 лет.

Людмила Макаркина рекомендует выбирать ЭКО женщинам в возрасте до 35 лет. Эксперт отметила, что каждый организм особенный. Иногда 20-летние девушки сталкиваются с проблемами. В то время как у 45-летних женщин вырабатываются здоровые яйцеклетки, готовые к оплодотворению. Однако можно наблюдать тенденцию, когда именно с возрастом появляются сложности.

«Если нам в 26 нужно всего 10 клеток, то в 46 нужно 15–20 таких фолликулов, чтоб получить какую-то одну хорошую клетку. Лучше обращаться до 35 лет», — добавила репродуктолог.

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