Врач рассказала о подготовке мужчины к зачатию ребенка

Практикующий гинеколог Динара Березина рассказала, как мужчине подготовиться к зачатию ребенка. Об этом пишет KP.RU.

Врач напомнила, что следить за своим здоровьем нужно регулярно, но перед зачатием детей уделить этому особое внимание. По словам Березиной, систематическое поддержание определенного образа жизни на этапе планирования и беременности – это уже 50% успеха. Также нужно включить в рацион витамины и элементы: йод, Д, С, железо, фолаты, цинк и селен.

В первую очередь специалист советует стабильно и хорошо питаться, а также постараться снизить лишний вес, выступающий провокатором болезней и осложнений.

При этом врач указала на важность питьевого режима. Кофе пить не запрещается, но не более 1-2 чашек в день.

«Точно при зачатии и подготовке к нему нельзя пить спиртное. Лучше не употреблять даже минимальных доз – никто не даст гарантий, что они не повредят здоровью будущего ребенка», – напомнила врач.

Тоже самое про курение, которое может привести к бесплодию, трудностям с зачатием и другим проблемам.

И последние советы: снижать уровень стресса, высыпаться и уделять время физической нагрузке.

Однако стоит помнить, что дозировки и рекомендации по образу жизни может подбирать только врач.

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