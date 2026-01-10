«Решает, будет сегодня у нас дом или нет»: Ургант в авторской программе упомянул о Долиной и не только

Телеведущий Иван Ургант опубликовал в личном блоге новый «Взгляд снизу». Телеведущий предложил детям пофантазировать, богами в каких областях могут быть люди с фото. Параллельно в студии демонстрировали снимки звезд российского шоу-бизнеса. Ургант сопровождал рассказ детей юмористическими комментариями, сообщил Voice.

По информации издания, на одном из фото был изображен телеведущий Дмитрий Дибров. Юная гостья Урганта предположила, что мужчине подвластна технология, связанная с ремонтом чего-либо. Иван Ургант отметил, что телеведущий мог бы чинить молнию на брюках.

«Да, молнию на брюках!» — заявил Ургант.

По данным издания, на еще одной фотографии показали певицу Ларису Долину. Иван рассказал юным экспертам, что народная артистка является богиней погоды в доме. Девочка предположила, что певица может решать, будет ли сегодня в городе снегопад или нет.

«Нет, скорее так – она решает, будет сегодня у нас дом или нет», — указал шоумен.

