«Неизвестный адрес и неуполномоченный представитель». Квартиру Ларисы Долиной в центре Москвы не могут передать Лурье

Об этом в интервью ТАСС сообщила адвокат новой владелицы квартиры Светлана Свириденко. По ее словам, певица не предоставила актуальные данные о месте жительства.

«У Долиной сменился адрес регистрации по месту жительства. Эти сведения необходимо отразить в акте приема-передачи, однако этого сделано не было. И новый адрес регистрации Долиной мы не знаем», — сказала адвокат.

Также юрист отметила, что процедура требует личного присутствия сторон сделки или их официальных представителей с надлежаще оформленными доверенностями. Однако, как подчеркнула Свириденко, человек, действовавший от имени Долиной, не предоставил документов, подтверждающих его полномочия на подписание акта.

Ранее сообщалось о том, что Лурье не смогла попасть в квартиру из-за неявки Долиной на встречу.