Решение правительства оказалось эффективным: бензин и ДТ дешевеют во многих регионах РФ

Во многих регионах России фиксируют снижение цен на топливо. Исключением стали четыре региона, где бензин, напротив, подорожал. Такие данные предоставили в Росстате, сообщает oilcapital.ru .

Больше всего подорожание заметили жители Якутии - 8,7%. В Крыму и Севастополе же, напротив, произошел самый заметный спад цен на топливо по сравнению с другими российскими регионами - 4,3% и 4,5%. Что касается Москвы, то цены на топливо также начинают снижаться - 0,1%.

В период с 9 по 15 октября были зафиксированы средние цены на различные виды топлива, анализ которых позволяет сделать следующие выводы: бензин марки «Аи-92» подешевел на 19 копеек, а «Аи-95» - на 18 копеек. Дизельное топливо стало дешевле на 22 копейки. Бензин марки «Аи-98» стал дороже на три копейки. Сотрудники Росстата сравнивали данные с показателями прошлой недели.

«Росстат утверждает, что сейчас темпы роста цен на все виды бензинов, если брать помесячно с начала года, ниже инфляции, и лишь рост цен на ДТ обгоняет ее. Недельная инфляция РФ составила 0,15%.»

За анализируемый период были установлены такие цены: Аи-98 стоит на АЗС РФ 68,33 руб./л, Аи-92 можно купить за 50,93 руб./л, Аи-95 водителям обходится в 55,63 руб./л.

Производство бензинов снизилось, а дизельного топлива – повысилось.