Ресурсы для великих держав: почему политика Трампа в Арктике, по мнению экспертов, сближает позиции США и России

Обзор иностранных СМИ и мнения различных экспертов позволяет утверждать, что арктический регион — одна из площадок, где будет определяться геополитический порядок ближайших десятилетий, сообщил rosbalt.ru.

Так, доцент кафедры всемирной истории Университета Тампере Ринна Куллаа высказала мнение, что позиция России и США по разделу полезных ископаемых в Артике становится схожей, сообщила служба новостей Yle. Американский президент Дональд Трамп считает, что ископаемые должны принадлежать великим державам. Альтернативного варианта лидер не рассматривает.

«Арктические стратегии России и США идеально сочетаются друг с другом, как кубики LEGO», — считает Куллаа.

По мнению эксперта, любые договоренности между Россией и США негативно будут сказываться на Финляндии. Специалист видит несколько вариантов развития событий. Первый — страны мирно достигнут соглашения об эксплуатации природных ресурсов в Арктике. Второй — начнутся военные действия. Эксперт советует гражданам Финляндии как можно сокрее осознать угрозу.

По мнению специалиста, Север перестанет быть мирной пограничной зоной. Он превратится в геополитическую линию фронта.

Ранее сообщалось, что в СФ считают таяние «ледника Судного дня» естественным процессом, а не катастрофой.