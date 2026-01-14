В СФ считают таяние «ледника Судного дня» естественным процессом, а не катастрофой

В Совете Федерации высказали мнение, что таяние так называемого «ледника Судного дня» (ледника Туэйтса в Антарктиде) не представляет прямой угрозы для России.

В комментарии ТАСС заместитель председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко отметил, что этот процесс является естественным и постоянным явлением природы, а откалывание льда от ледников в полярных регионах — норма.

Накануне морской геолог Константин Ранкс сообщил, что таяние ледника Туэйтса может повлиять на затопление некоторых прибрежных городов, в частности, Санкт-Петербурга. Кроме того, ученые отметили необычайно быстрое таяние ледяной глыбы — отмечается, что ледник может растаять через десятки лет вместо 100-200.

«Откалывание льда от ледников в Антарктиде и Арктике — это нормальный, постоянный природный процесс. Ледники "живут" в движении: часть льда регулярно уходит в океан в виде айсбергов и дальше дрейфует по течениям", — сказал Аноприенко.

При этом он признал, что антропогенное влияние и связанное с ним потепление будут ощущаться еще десятилетиями.

Практическим выходом из ситуации эксперт считает прогнозирование рисков и разработку мер адаптации. В качестве примера он привел Санкт-Петербург, для которого в Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова уже разработан соответствующий план.

Ранее спутники зафиксировали последние дни айсберга-долгожителя в Антарктиде.