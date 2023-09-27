Режиссер Эдуард Бояков рассказал, кто в России ожидает поражения президента Путина в СВО

Театральный режиссер Эдуард Бояков высказал мнение, что большинство руководителей российских телевизионных каналов надеются, что президент России Владимир Путин одержит поражение в СВО. При этом эти же люди публично не высказывают свою точку зрения, пишет интернет-издание « Абзац ».

Эдуард Бояков отметил, что руководители телевизионных каналов поддерживают действия ВСУ, но публично не могут это демонстрировать, поэтому не отправляют деньги армии Украины. Есть те люди, которые честно признались, что не поддерживают СВО. Другие же ждут момента заявить об этом только, но при условии, что президенту России не удастся выполнить все поставленные цели спецоперации.

«Они не будут честно, откровенно говорить, как Серебренников, Хаматова. Они просто против нас, они за ВСУ, но они молчат. Они ждут, пока Путин проиграет», – считает режиссер.

Театральный режиссер уверен, что сотрудники правоохранительных органов должны отреагировать на данную информацию и предпринять необходимые меры.

Кроме темы СВО, корреспондент издания «Абзац» и Эдуард Бояков обсудили и другие темы: о нереализованности писателя Захара Прилепина на политической арене, о кампании против Боякова во МХАТе, об адаптации русской культуры под новый формат существования России.

Режиссер жестко раскритиковал фильм «Вызов» из-за отсутствия драматургии и примитивности мышления женщины, у которой погиб муж.