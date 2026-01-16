Резиновые тапки и запрет на алкоголь: неожиданные, но жизненно важные правила безопасного купания в крещенской проруби

Строго в подготовленных местах и при условии хорошего самочувствия — в пресс-службе правительства Приморского края напомнили правила купания в проруби, сообщил vostokmedia.com.

В пресс-службе предупредили, что резкие перепады температуры негативно сказываются на самочувствии человека. Перед решением окунаться в прорубь необходимо проконсультироваться с врачом. Некоторым категориям лиц рекомендовано отказаться от крещенской традиции.

При принятии положительного решения важно следовать строгим правилам. В первую очередь рекомендовано посещать места, которые подготовлены специалистами. Стоит учитывать, что при подходе к воде зимой легко поскользнуться. Снизить риск падения может удобная резиновая обувь.

Россиянам рекомендуют медленно заходить в воду. Сразу после ритуала важно хорошо вытереться полотенцем и надеть теплую сухую одежду, не пренебрегать перчатками и шапкой. Согреться поможет горячий чай. Алкоголь под запретом, как до, так и после купания. Он лишь расширит сосуды и усилит теплопотери.

Ранее сообщалось, что мужчины в два раза чаще женщин планируют окунуться в прорубь на Крещение.