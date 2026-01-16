Мужчины в два раза чаще готовы лезть в прорубь, а женщины осторожнее относятся к крещенским купаниям

Мужчины в России вдвое чаще женщин планируют участвовать в традиционных крещенских купаниях. Об этом со ссылкой на результаты исследования сервиса по подбору работы SuperJob сообщило РБК.

В целом окунуться в прорубь на праздник Богоявления намерены около 14% экономически активных россиян.

Гендерный разрыв в отношении к этой зимней традиции оказался значительным: участвовать в купаниях готовы 17% опрошенных мужчин и лишь 7% женщин.

Наибольшую активность демонстрирует молодежь в возрасте до 35 лет. Среди этой категории 17% респондентов заявили, что регулярно участвуют в обряде, а 2% планируют попробовать сделать это впервые в предстоящем празднике.

При этом шесть из десяти россиян (60%) признались, что никогда не купались в проруби на Крещение. Еще 8% респондентов указали, что сознательно отказались от этой практики. В качестве основных причин они назвали риск для здоровья, отсутствие специально оборудованных безопасных мест поблизости, а также наличие хронических заболеваний.

Крещение Господне, или Богоявление, является одним из 12 важнейших христианских праздников, уступая по значению только Пасхе. Он установлен в память о евангельском событии, когда Иисус Христос вошел в воды реки Иордан, и на него снизошел Святой Дух в виде голубя.

В русской православной традиции праздник отмечается 19 января (что соответствует 6 января по старому, юлианскому стилю). В 2026 году Крещение выпадает на понедельник.

Ранее настоятель храма святых Петра и Февронии в Домодедове иерей Антоний Киндяков развеял миф об освящении всей воды на Крещение.