Резкая температура и боли в костях: инфекционист предупредила об осложнениях после перенесенного гриппа

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Самарской области Елена Стребкова рассказала о важности вакцинации против гриппа, сообщил sovainfo.ru.

Эксперт отметила, что вакцинацию в России проводят отечественными препаратами, которые прошли исследования. Заразиться от прививки невозможно, уточнила медик. Елена Стребкова пояснила, что вакцинация не может полностью защитить от гриппа. Если человек и заболеет, он легче перенесет инфекцию.

По словам доктора, грипп прогрессирует быстро. Пациент уже через несколько часов после ухудшения самочувствия наблюдает резкое повышение температуры. Также проявляются боли в голове, костях, мышцах и суставах. Вскоре начинается насморк и кашель.

По мнению эксперта, побочные симптомы после перенесения гриппа в первую очередь проявляются у людей с хроническими заболеваниями. В зоне риска также находятся маленькие дети. Елена Стребкова рекомендует россиянам вакцинироваться, чтобы исключить риск осложнений.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье от гриппа привились почти 300 тыс. жителей.