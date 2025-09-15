В Подмосковье от гриппа привились почти 300 тыс. жителей

В Подмосковье прививку от гриппа сделали более 270 тыс. жителей, в том числе 170 тыс. взрослых, в общей сложности в 2025 году планируется привить более 3,3 млн взрослого населения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Вакцинация позволяет защититься от гриппа и опасных осложнений, к которым он может привести. На выработку иммунитета потребуется время, поэтому призываю всех поторопиться с вакцинацией», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пройти вакцинацию от гриппа можно в поликлиниках по месту прикрепления, ФАПах или в мобильных комплексах, врачи применяют современные и безопасные отечественные вакцины «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс квадри». Перед процедурой они проводят осмотр на предмет отсутствия противопоказаний.

Отметим, что ознакомиться с графиком выездов мобильных комплексов можно здесь.

