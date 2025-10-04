РФ вышла в лидеры по числу миллиардеров, которые добились богатства самостоятельно

Немецкая компания DataPulse провела исследование «Self-made и унаследованное богатство». Эксперты проанализировали, как миллиардеры во всем мире добились богатства: получили деньги в наследство или добились успеха самостоятельно. Россия вошла в перечень стран-лидеров, где живущие сейчас миллиардеры в большинстве своем заработали деньги без посторонней помощи, сообщил РБК.

По данным издания, к странам-лидерам, кроме России, также отнесли Китай и Великобританию. 97% российских и китайских миллиардеров получили свои деньги не из наследства, британских — 89%. Самая большая доля получивших миллиарды в наследство — в Германии (75%), Испании (74%) и Мексике (73%).

«Авторы исследования пытались понять, какое количество миллиардеров, самостоятельно заработавших свои капиталы, в каждой стране. Для этого они учли происхождение состояний крупнейших бизнесменов из 34 стран, попавших в список Forbes. Составители рейтинга называют тех, кто не получил деньги в наследство, self-made-миллиардерами», — сообщил РБК.

Управляющий партнер юридической компании FTL Advisers Мария Чуманова в интервью РБК отметил, несмотря на распространенную практику отнесения бизнесменов к категории self-made, объективно оценить их капиталы как полноценно заработанные личным трудом в России представляется сложной задачей. Причина в том, что многие российские миллиардеры смогли добиться успеха в период 1990-ых годов. В продолжении темы генеральный директор управляющей компании «Солид Менеджмент» Юлия Быкова заявила, для успешного ведения дел в тот исторический период предпринимателям действительно требовался комплекс особых качеств.

