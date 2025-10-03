Задержание Сулейманова: убийство, авиабизнес и связи с «ЮКОСом» — главное о самом загадочном миллиардере России

В Москве задержан бизнесмен Ибрагим Сулейманов по подозрению в убийстве, сообщили источники ТАСС и «Известий». Издания называют его миллиардером, однако подтвержденных сведений о его состоянии не приводится. Что известно о деле Сулейманова и почему он одна из самых загадочных фигур российского бизнеса — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Убийство 20-летней давности

Сулейманову предъявлено обвинение в организации убийства бывшего руководителя Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгия Таля. Расправа произошла 28 апреля 2004 года, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, в тот день на Старой Басманной улице на Таля было совершено нападение: киллер несколько раз выстрелил в него. Пострадавшего доставили в реанимацию, однако спасти его не удалось. Как уточнил источник, предполагаемый исполнитель преступления также задержан.

Серый кардинал российского бизнеса

После его задержания в Сети начали появляться сведения о том, что Сулейманов якобы контролирует обширные активы через сложную систему компаний и доверенных лиц.

Свой бизнес-путь он начал еще в 1990-е годы, сосредоточившись на транспортной отрасли, прежде всего на авиации. По информации из открытых источников, Сулейманов был связан с Татевосом Суриновым — владельцем авиакомпании «Орел-Авиа», президентом «Российского авиационного консорциума» (впоследствии преобразованного в акционерное общество), генеральным директором «Внуковских авиалиний» и членом совета директоров авиакомпании «Сибирь». Совместно с Суриновым он, как утверждается, развивал «Росавиаконсорциум», получивший контроль над значительной частью рынка бронирования авиабилетов. У этого общества имелись активы в ключевых сегментах авиационной инфраструктуры.

Фото: [ медиасток.рф ]

Также сообщается, что Сулейманов инвестировал в оборудование и технологии для аэропортов. При этом доли в ряде крупных компаний он оформлял на родственников.

Особое внимание уделяется его возможным связям с АО «Сирена-Трэвел» — государственной системой бронирования авиабилетов, через которую проходит до 80% транзакций на российском рынке, а также с ее дочерними структурами «Универсус» и «Кортэкс Трэйм». Кроме того, упоминается его участие в интеграции глобальных систем Galileo и Amadeus и выстраивании партнерства с крупными игроками отрасли, что позволило распространить влияние на всю цепочку авиаперевозок.

Как уточняют в Сети, предприниматель выступал не только акционером, но и стратегом, выстроившим целую систему управления в авиабизнесе. Его структуры не просто приносили прибыль, но и обеспечивали доступ к важной логистической информации. Издание «Царьград» утверждает, что он также взимал плату с авиакомпаний за использование их же имущества и контролировал компании, занимавшиеся обналичиванием средств.

Телеграм-канал «112» сообщает, что ранее Ибрагим Сулейманов имел криминальное прошлое: он был осужден за мошенничество и отмывание денег. В 2004 году его задержали по делу о хищении и легализации авиационного оборудования. Ущерб от преступления оценивался более чем в 4,5 млн долларов. Сулейманов и его деловой партнер Татевос Суринов получили по десять лет лишения свободы. Однако уже в 2015 году Сулейманов вышел на свободу условно-досрочно. Известно также, что он является зятем Платона Лебедева, бывшего совладельца нефтяной компании «ЮКОС».

