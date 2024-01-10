РИА Новости: Турция, РФ и ООН обсуждают доставки продовольствия нуждающимся странам

Источник агентства « РИА Новости » в Анкаре, который участвует в переговорном процессе относительно доставки продовольствия нуждающимся странам, сообщает о совместной работе по данному вопросу между Турцией и ООН.

В переговорном процессе также принимает участие Россия. Контакты между ООН и РФ не ведутся напрямую. При необходимости позицию Кремля узнает Анкара и доносит до партнеров из ООН.

Однако, говорить о том, что зерновая сделка восстановится в прежнем формате, преждевременно. Все участники обсуждений понимают, что в связи с вооруженным конфликтом между Россией и Украиной вернуться к модели, которую использовали ранее, невозможно.

«В нынешних условиях, когда продолжаются боевые действия, это очень сложно. Но усилия Анкары продолжаются», - рассказывает источник РИА Новости

Зерновая сделка не была продлена в 2023 году по инициативе России из-за подозрений, что партнеры Киева, прикрываясь соглашением о помощи бедным странам, передают Украине вооружения.

Ранее мы сообщали, что в Московской области 2023 год стал рекордным по сбору урожая благодаря различным факторам: профессионализму сотрудников сельскохозяйственной отрасли, государственной поддержки, благоприятным погодным условиям и придерживанию технологий.