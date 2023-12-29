В Минсельхозпроде Подмосковья подвели итоги уходящего года по сбору урожая
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
В 2023 году в Московской области удалось вновь поставить рекорд по сбору урожая, сообщили в областном Минсельхозпроде.
«2023 год был рекордным по уборке зерновых культур в регионе. Было собрано более 735 тысяч тонн, что на 56 тысяч больше по сравнению с прошлым годом. В 2024 году мы планируем не снижать темпы по валовому производству зерна и добиться очередного рекорда», — рассказал зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
По его словам, в регионе уже посеяли на две тысячи гектаров озимых культур большем, чем в предыдущем году. В 2023 году рекордных показателей в регионе удалось достичь благодаря соблюдению технологий, профессиональным кадрам, господдержке и погодным условиям, уточнили в ведомстве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.