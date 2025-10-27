В Подольске по требованию прокуратуры завершили капремонт многоквартирного дома

Подольская городская прокуратура по поручению прокурора Московской области Сергея Забатурина провела проверку информации о нарушениях при проведении капитального ремонта в многоквартирном доме по улице Веллинга в городе Подольске, которая появилась в средствах массовой информации. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов организовал ремонт в здании после произошедшего пожара и частичного разрушения его строительных конструкций, однако работы в установленные договором сроки завершены не были. В связи с этим городская прокуратура внесла представления руководителям компании и фонда. По результатам их рассмотрения генеральный директор подрядной организации привлечен к дисциплинарной ответственности.

В результате капремонт крыши, конструктивных элементов фасада, межэтажных и чердачных перекрытий здания, а также внутридомовых инженерных систем был выполнен в полном объеме, специалисты проводят мероприятия по приемке результатов завершенных работ.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.