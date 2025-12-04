Ритуал с сырой печенью: страшные находки продолжают будоражить жителей Подмосковья

Жители подмосковного Красногорска обнаружили куски сырой печени, разложенные на люках в разных районах города. Горожане рассказали о находке в социальных сетях, сообщил REGIONS. Люди не исключают проведение каких-то магических обрядов, что вызывает обеспокоенность.

Один из жителей написал, что возле кусков мяса стояла бутылка со спиртным напитком. Горожанин признался, что увиденное вызвало страх. Еще один житель проинформировал о разбросанных кусках мяса на территории детской площадки. Он обратил внимание, что мясо неизвестного происхождения может нести угрозу для детей и животных. Комментаторы обсуждают, что в городе неизвестные лица проводят ритуальные обряды.

Экстрасенс Тамара Марова подтвердила опасения горожан. В беседе с REGIONS эксперт рассказала, что проводить ритуалы с использованием мяса могут люди, интересующиеся магией и колдовством. Практикуют такие обряды и опытные экстрасенсы. Однако выбор места эксперта удивил. По ее словам, чаще всего такие обряды проводятся ночью на перекрестках. Оживленные улицы не подходят.

«Набор продуктов говорит о том, что подношение могли сделать для злых духов. Это так называемый откуп после проведенного магического обряда», — сообщила REGIONS Марова.

Ранее сообщалось, что следы магических ритуалов обнаружили на кладбище в Подмосковье.