Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Кремль проинформирован, что Запад еще несколько назад принял решение о том, можно ли ВСУ наносить удары по территории всей России дальнобойными ракетами, сообщил ТАСС.

Замглавы МИД РФ Рябков присутствовал на полях седьмого Медиасаммита БРИКС. Спикер добавил, что Киев уже получил определенные сигналы от Запада относительно своего принятого решения.

«Президент на эту тему высказался предельно четко. Мы знаем о том, что соответствующие решения были приняты какое-то время назад, и сигналы такого рода в Киев переданы», — сказал высокопоставленный дипломат.

Президент России Владимир Путин комментировал предложение наносить удары вглубь России. Лидер призвал различать две совершенно разные позиции Украины. Одно дело, когда ВСУ атакуют российские земли при помощи западного вооружения, а также используют установки советского образца. Россия отвечает соответственно.

Однако совершенно другая ситуация, если ВСУ получат разрешение от НАТО. Тогда можно официально утверждать, что с Россией напрямую воюет Запад. В таком случае ВС РФ совершенно изменят тактику, ужесточив ее.

Ранее сообщалось, что Байден во время пресс-конференции, в ходе которой неуважительно отозвался о Путине и резко сделал замечание журналисту, сообщил о намерении обсудить вопрос об ударах вглубь России с премьер-министром Великобритании.