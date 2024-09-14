Байден неуважительно отозвался о Путине во время пресс-конференции

Президент США Джо Байден резко ответил британскому репортеру, который задал ему вопрос о президенте России Владимире Путине на пресс-конференции, посвященной встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, сообщило издание Daily Mail. Затем в комментарии американский лидер неуважительно отозвался о российском.

Президент Джо Байден в первый раз аргументировал решение не отвечать на вопрос о президенте Владимире Путине из-за того, что журналист Sky News нарушил протокол.

«Я говорю вам помолчать, пока я не заговорю, хорошо? Я так и говорю. Хорошая идея?» — Байден сделал замечание журналисту Sky News.

Журналист был настойчив и повторно задал вопрос. Байден резко напомнил, что, согласно протоколу, президент США и премьер-министр Великобритании сначала выступят с заявлениями, а потом корреспондентам предоставят возможность поставить свои вопросы.

«Я говорю вам помолчать, пока я не заговорю, хорошо? Я так и говорю. Хорошая идея?» — заявил Байден.

Обе стороны сделали заявления. Они рассказали о тесном сотрудничестве между странами. Американский президент заявил, что обсудит с премьер-министром Великобритании возможность дать разрешение Украине наносить удары западной техникой вглубь России. Затем наступил черед вопросов. Репортер Sky News в третий раз задал вопрос о Путине.

«Я не очень высокого мнения о Владимире Путине», — заявил Джо Байден.

Во время общения с прессой американский президент неоднократно позволял себе нарушать дипломатические каноны и в грубой форме комментировать свое отношение к российскому коллеге. В ответ на критику Кремль ведет себя культурно. Президент Владимир Путин желал Бадену здоровья, а его пресс-секретарь Песков отметил, что подобные заявления выставляют в невыгодном свете самого Байдена.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что в отличие от Харрис не заинтересован в военном конфликте с РФ.