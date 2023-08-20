RMF: Против Польши могут ввести санкции в связи с запретом на импорт зерна из Украины

Издание RMF опубликовало материал, автор которого рассказывает, что страны ЕС могут ввести санкции против Польши, если в Варшаве не согласятся снять запрет на импорт украинского зерна.

Автор отмечает, что санкции введут не все страны ЕС, а только некоторые. Это произойдет, если запрет не будет снят после 15 сентября. При этом, продление запрета на украинское зерно поддерживают представители около 20 стран.

Ограничения на ввоз был продлены в Брюсселе до 15 сентября. В Польше призывают Евросоюз продлить запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины на более длительный срок. Если этого не произойдет, в Варшаве заявили об односторонних ограничениях.

Представитель ЕК Балаш Уджвари рассказал, что альянс обсуждает с Украиной и Молдавией, как разрешить логистические проблемы, чтобы осуществлять вывоз сельскохозяйственной продукции.