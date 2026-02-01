Родители не пустили — и спасли жизнь: история друга, который мог быть шестым погибшим после пожара в сауне Кузбасса

Поздним вечером 31 января в городе Прокопьевске Кемеровской области случился трагический пожар. Возгорание произошло в частной сауне, расположенной на улице Кубанской, и унесло жизни пятерых несовершеннолетних. Один из знакомых ребят рассказал ИА Регнум, что не попал на вечеринку из-за ссоры с родителями.

Как выяснилось, подростки собрались, чтобы отметить сразу три дня рождения — двух девушек и одного юноши. Среди них были близкие друзья, в основном одноклассники, а также знакомый из техникума физкультуры, куда некоторые поступили после 9 класса.

Выжить в этой трагедии смогла лишь одна девушка, которая, однако, потеряла в огне всех своих лучших подруг и друзей. По словам одного из приятелей погибших, в тот вечер жертв могло быть больше. Он сам мог оказаться среди них, но его родители не разрешили ему идти на вечеринку, что в итоге спасло ему жизнь.

«Я не знаю, почему они выбрали именно такой формат для дня рождения. Я потерял самую близкую подругу и двоюродного брата, они погибли. Я звонил его маме, она не может разговаривать от горя, я не могу поверить в случившееся», — рассказал молодой человек.

Девушка, которой удалось спастись из огня, не получила физических травм. Однако она переживает глубокую психологическую травму — в результате трагедии она одномоментно лишилась своего ближайшего круга общения, всех самых дорогих друзей. Чудовищное происшествие вызвало шок и скорбь среди жителей всего региона.

«Ребята замечательные, очень добрые, в одном классе учились, всегда друг другу помогали, очень больно терять их», — поделилась знакомая погибших.

Ранее сообщалось, что после пожара в прокопьевской сауне задержана 36-летняя администратор.