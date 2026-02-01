Владельцы не найдены: после гибели пяти подростков задержана администратор сауны

По уголовному делу о гибели подростков при пожаре в сауне города Прокопьевска правоохранительными органами Кемеровской области — Кузбасса задержана 36-летняя женщина, работавшая администратором данного заведения, сообщил телеграм-канал СК РФ.

Трагический инцидент произошел 31 января 2026 года. После ликвидации возгорания в частной сауне на улице Кубанской спасатели обнаружили тела пяти несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет. Еще одна посетительница, девушка, смогла самостоятельно покинуть горящее здание и выжила.

По данным следствия, установлено, что деятельность развлекательного учреждения осуществлялась с грубыми нарушениями правил противопожарной безопасности, что и привело к гибели людей. В настоящее время с задержанной администратором проводятся процессуальные действия, включая допрос.

Следователи уже осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения и необходимые документы, опрашивают свидетелей. В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении задержанной официального обвинения и избрании меры пресечения, которая, вероятно, будет заключаться в заключении под стражу.

Параллельно оперативники совместно со следователями устанавливают местонахождение собственников сауны. Для установления точной картины произошедшего назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы, которые определят причины смерти, точное место и источник возгорания. Следственные мероприятия продолжаются.

«Расследование уголовного дела продолжается», — указано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что насмерть сбивший школьниц в Свердловской области водитель пытался оспорить арест.