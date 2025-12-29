Родителям назвали страшные цифры: кто чаще всего страдает на дорогах — пешеходы, пассажиры или юные мотоциклисты?

По итогам уходящего года дороги Кузбасса стали местом множества аварий, многие из которых имели тяжелые последствия. В отделе безопасности дорожного движения ГАИ региона проинформировали, что в авариях пострадали 277 детей в возрасте до 16 лет, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Информацию озвучили на Всекузбасском родительском собрании. Девять детей погибли. Еще 290 ребят остались в живых, но получили травмы различной степени тяжести.

По информации издания, статистика детского травматизма выглядит пугающе. Почти половина всех пострадавших детей — 45% — это пешеходы. Еще 28% составляют пассажиры автомобилей. Юные мотоциклисты (13%) и велосипедисты (10%) также оказались в группе риска.

На самокаты приходится лишь 3% случаев, а меньше всего пострадали дети, севшие за руль автомобиля или мотоцикла — их доля составляет всего 1% от общего числа пострадавших.

«Особое внимание было уделено разъяснению <...> недопущения фактов управления детьми транспортными средствами», — пишет источник.

Особый акцент в ходе бесед с родителями был сделан на разъяснении того, что категорически недопустимо покупать детям мототранспортные средства до достижения ими установленного возраста и получения водительских прав.

Ранее сообщалось, что бывший инспектор ДПС поделился главным приобретенным правилом за 15 лет работы.