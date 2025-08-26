«Ролики станут частью большой истории»: салехардцам предложили рассказать о городе

В пресс-службе администрации окружной столицы рассказали, что принять участие может каждый желающий. Горожане могут проявлять творческие способности. Жанр значение не имеет. Допускается, как юмористический и развлекательный, так и познавательный. Цель флешмоба — в необычном формате рассказать о своем любимом городе, о его жителях, достопримечательностях, истории.

По информации администрации, работы будут опубликованы на официальном сайте. Под каждым видео подпишут фамилию его автора. Создателя лучшей работы поощрят подарком. Ролики помогут всей России узнать о достопримечательностях города. В сентябре Салехард будет отмечать 430-летие со дня основания. В городе запланированы различные праздничные мероприятия.

«Все ваши ролики станут частью большой истории #Салехард430», — сообщили в администрации.

