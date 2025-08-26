В небе Кузбасса промчатся «Стрижи»: что происходит в регионе

По информации издания, в пятницу, 28 августа, в регионе пройдут праздничные мероприятия, приуроченные к профессиональному дню горняков. Для жителей организуют спортивные соревнования, проведут развлекательные концерты и мастер-классы. В программе также запланированы показы фильмов под открытым небом и интересные интерактивности. Вечером жители и гости смогут наблюдать за показательными выступлениями авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи».

По данным издания, истребители поднимутся в небо региона не только в день праздника. Жителей Новокузнецка предупредили о репетиции летчиков. Специалисты покажут различные приемы, требующие высокого профессионализма. В их числе — бочки, петли и виражи.

