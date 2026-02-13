Романтика по подписке: в Подольске запустили сервис автоматической доставки букетов

Подольск встречает День всех влюбленных нестандартным флористическим предложением. Местные цветочные салоны запустили для мужчин услугу, способную изменить привычный сценарий романтических сюрпризов, — цветочную подписку, сообщил REGIONS.

Суть сервиса проста и технологична: клиент единожды оформляет заказ, выбирает график доставки и указывает адрес. После этого система берет паузу на себя — каждую неделю в течение месяца курьер привозит избраннице свежий букет. Никаких авралов накануне праздников и забытых дат.

«В этом году решил оформить цветочную подписку. Этот способ окружить любимую вниманием мне показался интересным», – рассказал житель округа Михаил Данилов.

Новинка уже привлекла внимание жителей города. Однако флористы пошли дальше и увидели в подписке потенциал для свадебной индустрии. Вместо традиционных охапок цветов в день бракосочетания гости могут перечислить произвольную сумму на депозит в конкретном магазине. В зависимости от размера накоплений молодожены будут получать букеты с доставкой на дом на протяжении нескольких месяцев после торжества. Живое напоминание о празднике, растянутое во времени.

Ранее эксперт Кашкаров высказал мнение, что День всех влюбленных не одобряется государством и церковью.