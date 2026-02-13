Журналист и психоаналитик Андрей Кашкаров назвал причины неофициального запрета празднования Дня всех влюбленных в России, сообщил inkazan.ru.

Эксперт обратил внимание на тенденцию — государственные учреждения игнорируют празднование Дня всех влюбленных, а коммерческие организации и некоторые граждане уделяют особое внимание празднику. Специалист пояснил, что на законодательном уровне отмечать 14 февраля не запрещено.

Параллельно, по мнению эксперта, страна стремится к традиционной культурной и теологической идентификации, истоки которой — традиции греческих обрядов православной церкви. Законодательно церковь отделена от государства, но ее настрой имеет для граждан важное значение.

«Традиционная православная церковь в России не поощряет и не одобряет празднование „Дня Св. Валентина“ — в память о нем. Да и никогда не одобряла. Поэтому государство пытается влиять на тех, до кого могут „дотянуться“ и „достать“», — заявил он.

Эксперт рассказал, что администрация президента передает профильным министерствам различные рекомендации, к которым с вниманием относятся государственные учреждения. Это поясняет, почему праздник не почитаем на правительственном уровне.

«Рекомендации политизированы и соответствуют действующей сегодня концепции развития страны с прерогативой „традиционной культурной идентификации“», — заявил он.

Эксперт привел пример. Так, в почтовых отделениях найти открытки, которые соответствуют тематике Дня всех влюбленных, практически невозможно. Открытки из ассортимента — карточки, которые были приобретены во время популярности праздника.

