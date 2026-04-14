Россия на откровенном купальнике и кокошнике: почему участница фестиваля в Шерегеше вызвала как восторг, так и негатив

На горнолыжном курорте Кузбасса «Шерегеш» проходил фестиваль «GrelkaFest», в рамках которого некоторым зрителям запомнилась одна девушка. Ее эффектный спуск на лыжах в открытом купальнике стал поводом для массового обсуждения в Сети, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, видео появилось в местных телеграм-каналах и стало вирусным. Судя по видео, девушка сделала спуск в достаточно откровенном купальнике с надписью: «Россия». Название страны также отображено на кокошнике. Многие пользователи отмечают, что девушка находится в прекрасной спортивной форме. Комментаторы предполагают, что перед фестивалем участница актвино готовилась к спуску.

«Она продемонстрировала свою шикарную фигуру во время фестиваля "GrelkaFest"», — говорится в статье Сибдепо.

По информации издания, некоторые пользователи в негативной тональности оценили внешний вид и образ девушки.

Фестиваль Grelka Fest на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области в очередной раз удивил публику. Организаторы мероприятия сообщили ТАСС, что в так называемом «Совершеннолетнем спуске» приняли участие свыше 1,1 тыс. человек. Все они, несмотря на погоду, вышли на склон в купальниках. Массовый спуск стал одним из самых зрелищных событий фестиваля и привлек внимание как гостей курорта, так и интернет-пользователей.

