Сначала в попутную, потом во встречную: как одна ошибка привела к столкновению трех иномарок в Кемерове

Во вторник, 14 апреля, на Кузбасском мосту в Кемерове произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Участниками аварии стали три иномарки — KIA Sportage, Honda Stream и Toyota Corolla, сообщил VSE42.RU .

Как рассказали корреспонденту сайта VSE42.Ru в отделе ГИБДД Кемерова, предварительная версия событий выглядит следующим образом: 39-летний мужчина, находившийся за рулем KIA, двигался в сторону Притомского. По данным инспекторов, он не рассчитал безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля. В итоге «кореец» сначала влетел в попутную Honda, а затем, по инерции или из-за потери управления, оказался на встречной полосе, где столкнулся с Toyota Corolla.

«В результате пострадал 46-летний водитель Toyota, ему оказана разовая помощь» , – сказали в ГАИ.

В Госавтоинспекции уточнили: остальные участники происшествия, включая 44-летнего водителя Honda, не пострадали. Травмы получил только предположительный виновник аварии — мужчина из KIA. На кадрах, которые очевидцы выложили в соцсетях, видно, что сильнее всего досталось именно «корейцу»: у автомобиля оторвало переднее колесо.

По данным издания, в настоящий момент все три машины уже убраны с проезжей части. Движение по Кузбасскому мосту полностью восстановлено и работает в штатном режиме.

