В подмосковном Домодедове увеличат производство изделий для экскаваторов

Компания «Технопарк „Импульс“ (входит в ГК „Традиция“) запустит новое предприятие в рамках проекта расширения действующего производства изделий для экскаваторов в Домодедово, это позволит увеличить мощности вдвое. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестиции в проект составили 100 млн рублей. Важно, что возведение предприятия заняло всего четыре месяца с этапа котлована», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, на предприятии уже настраивают оборудование для серийного выпуска продукции. Там будут выпускать тяжелые металлоконструкции, ковши, стрелы и рукояти для экскаваторов и не только. Технопарк «Импульс» является ведущим производителем навесного гидравлического оборудования и единственным в России производителем гидромолотов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.