Апрельские сморчки и июльские грузди: полный гид по сезонам тихой охоты для новичков и профи

Сезон тихой охоты открывается уже в апреле-мае. В это время в лесах появляются первые весенние грибы — строчки и сморчки. Они растут недолго, и коллекционеры ценят их за уникальный вкус и раннее появление. Однако важно помнить: эти грибы требуют особой обработки, их обязательно нужно отваривать перед приготовлением, сообщи л gorod55.ru.

Грибной календарь

Настоящее грибное богатство ждет любителей летом. Начиная с июня и по август, в лесах России можно встретить благородные виды: белые грибы (их еще называют боровиками), подберезовики, а также коровники — так в народе часто именуют подгруздки или сыроежки.

Июль, август и сентябрь — время, когда стоит отправляться за пластинчатыми грибами, которые идеально подходят для засолки и маринования. В этот период активно растут грузди, сыроежки, валуи и все те же коровники. Валуй считается условно-съедобным грибом. Это значит, что перед употреблением его нужно правильно обработать: вымочить и отварить. Но в засоленном виде он очень популярен среди опытных грибников.

Конец лета и осень — время опят. Особенно много их появляется в августе и сентябре. Кроме того, в этот же сезон активно собирают маслята — грибы с маслянистой скользкой шляпкой, которые прекрасно подходят для жарки и маринования.

Секреты приготовления

Что касается приготовления, то у каждого вида свои правила. Подберезовики и маслята лучше всего жарить или варить. Грузди и валуи традиционно солят — в бочках или банках, с добавлением чеснока, укропа и листьев хрена. Белые грибы считаются универсальными: их можно сушить, жарить, варить, мариновать и замораживать. Лисички, которые также появляются в середине лета, хороши в жареном виде и в супах, они никогда не бывают червивыми и имеют приятный фруктовый аромат.

Важно: перед походом в лес стоит освежить в памяти правила безопасности — собирать только знакомые грибы, обходить стороной поврежденные и старые экземпляры, а также выбирать места подальше от автомобильных трасс и промышленных предприятий. Тогда тихая охота принесет только радость и вкусные трофеи.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье пошли первые весенние грибы.

