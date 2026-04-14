Легков возглавил Совет сторонников «Единой России» в Московской области

Депутат Московской областной думы от «Единой России» олимпийский чемпион по лыжному спорту Александр Легков возглавил региональный совет сторонников «Единой России» в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного отделения партии.

Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что сторонников партии объединяют готовность к служению, гражданская ответственность и патриотизм. По его словам, институт сторонников становится понятной и востребованной площадкой, в том числе для участников специальной военной операции. Он напомнил, что партия вступила в избирательный цикл и приступила к формированию новой народной программы.

Якушев также отметил, что с 2021 года отрабатываются предыдущие наказы жителей, в этом году планируется провести отчет и рассказать, какие из них удалось реализовать.

Легков добавил, что главной задачей партийной структуры в регионе в ближайшее время станет отбор предложений местных жителей в новую народную программу. Он отметил, что на данный момент насчитывается более 70 тыс. членов партии и более 55 тыс. сторонников. По его словам, растет интерес молодежи к общественной работе.

Сбор предложений в новую народную программу «Единой России» стартовал 19 февраля, сбор инициатив проходит на сайте естьрезультат.рф. В регионе на базе общественных приемных «Единой России» действуют пункты приема инициатив.

