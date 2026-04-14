Глава Минсельхозпрода рассказал о программе «Герои Подмосковья»

Региональная программа «Герои Подмосковья» направлена на участников специальной военной операции, ее отличают сжатые сроки и интенсивность, которые объединяют теорию и практику. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

«Каждый участник должен усвоить значительный объем материала и по возможности применить свой предыдущий опыт на стажировке», — сказал Двойных.

По его словам, участников сопровождают наставники, они помогают определять направления работы и дают практические советы.

Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для возможной последующей работы в органах государственной и муниципальной власти Подмосковья, а также частно-корпоративной сфере. Участниками могут стать как действующие бойцы СВО, так и ветераны, у которых есть высшее образование и гражданство России.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, прикрепить эссе, дождаться приглашения на тестирование и ожидать результатов отбора. Пройти обучение можно бесплатно по очно-заочной программе профессиональной переподготовки, оно длится год и состоит из четырех очных модулей. Лучшим участникам предложат имеющиеся вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье востребованы надежные и целеустремленные профессионалы.

Ранее Андрей Воробьев встретился с руководителями отделений Ассоциации ветеранов СВО.