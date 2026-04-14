В Подмосковье жители заказали почти 160 тыс. медсправок в режиме онлайн

С начала 2026 года в Подмосковье через интернет заказали почти 160 тыс. медицинских справок. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Пациент может заказать необходимый документ дистанционно, в любое удобное время, не меняя своего привычного графика и не тратя время на поездку в медицинское учреждение», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В ведомстве уточнили, что в режиме онлайн пациенты могут получить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сертификат о профилактических прививках, выписку из амбулаторной карты и не только. Их можно заказать на портале госуслуг «Здоровье» в разделе «Электронные мед. документы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.