Иглоукалывание и массаж вне закона: в Прокопьевске в частной клинике обнаружили иностранца‑нелегала

Сотрудники отдела по вопросам миграции и экономической безопасности полиции Прокопьевска провели проверку в одной из частных клиник города. Результаты рейда, как информирует пресс-служба ГУ МВД по Кузбассу, оказались весьма показательными, сообщил VSE42.RU .

По информации ведомства, в медицинском учреждении незаконно оказывал услуги массажа и иглоукалывания 55-летний иностранец. Мужчина прибыл в Россию в марте. Целью своей поездки он указал туризм. Никаких разрешений на трудовую деятельность оформлено не было.

По данным ведомства, в ходе разбирательства полицейские установили, что иностранец был фиктивно зарегистрирован. Местная жительница, 54-летняя женщина, прописала его в своей квартире, однако по этому адресу он фактически никогда не проживал.

По информации ведомства, на самого нарушителя составили два административных протокола — за нарушение режима пребывания в РФ и за незаконную трудовую деятельность. Суд назначил ему штраф в размере 4 тыс. руб. В настоящее время иностранец, как уточнили в ведомстве, уже добровольно покинул территорию России.

А вот для женщины, предоставившей ему фиктивную регистрацию, последствия оказались куда серьезнее. В отношении нее возбуждено уголовное дело. По закону, ей грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

