«Крайне редкий случай»: россиянка поступила с болями в животе, а врачи обнаружили двойную беременность

В медицинской практике Кузбасса произошел редчайший случай, сообщил VSE42.RU . В Минздраве региона проинформировали, что в Кемеровскую городскую клиническую больницу № 11 поступила женщина на 11-й неделе беременности. Во время обследование выяснилось, что параллельно в организме женщины протекала еще одна беременность.

По информации ведомства, пациентка жаловалась на острые боли внизу живота. Обследование, проведенное врачами, показало нечто необычное: параллельно с развивающейся маточной беременностью в организме женщины протекала еще одна — внематочная, сроком 10 недель.

Такое состояние, по словам медиков, требовало экстренного хирургического вмешательства. Специалисты провели малоинвазивную операцию — вмешательство через небольшие проколы, без большого разреза. В ходе процедуры хирурги удалили пораженную маточную трубу вместе с плодом, который там развивался. При этом, им удалось сохранить маточную беременность.

В Минздраве отметили, что послеоперационный период прошел гладко, без каких-либо осложнений. В настоящий момент пациентка уже выписана из стационара и находится дома. Ее состояние, как уточняется, не вызывает опасений.

