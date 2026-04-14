«Раздроблена на кусочки»: страшное ДТП на пересечении Красноармейской и Шатурской отправило двоих водителей в больницу
«Сибдепо»: под КАО «Азот» в Кемерове произошло ДТП с участием авто «Лада Веста»
Фото: [Медиасток.рф]
Во вторник, 14 апреля, утро в Кемерове началось с серьезного дорожного происшествия. Около девяти часов в районе КАО «Азот» столкнулись две машины — удар оказался настолько мощным, что черную иномарку буквально раздробило, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По информации издания, оба транспортных средства получили критические повреждения: потрескались стекла, а передние части практически превратились в месиво из металла.
Как рассказали корреспонденту «Сибдепо» в отделе безопасности дорожного движения ГАИ Кемерова, авария случилась не доезжая до территории завода — на пересечении улиц Красноармейской и Шатурской. По предварительным данным, «Лада Веста», не нарушая правила дорожного движения, выполняла левый поворот с Красноармейской, когда в нее на полном ходу влетел встречный «Форд Фокус». Предположительно, сила лобового столкновения была мощной.
По данным издания, на место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Медики забрали обоих водителей в больницу — по информации от очевидцев, мужчины получили серьезные травмы. Обстоятельства ДТП выясняются.
