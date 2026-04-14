В Электростали направили в суд дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика

Прокуратура города Электростали направила в суд уголовное дело по факту незаконного использования абонентского терминала пропуска трафика, обвинительное заключение утвердили в отношении 20-летнего жителя Ростовской области – его обвиняют по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, он согласился на предложение о заработке, которое получил от анонимного куратора в одном из мессенджеров, вошел в состав организованной группы, созданной с целью телефонных мошенничеств и действовал так в период с сентября по октябрь 2025 года. Мужчинам должен был в съемных квартирах следить за работой абонентских терминалов пропуска голосового трафика (сим-боксов), которые использовались для совершения преступлений в отношении граждан в различных регионах России. За весь период работы терминала было использовано более 4,5 тыс. сим-карт.

Дело направили в Электростальский городской суд для рассмотрения, в отношении соучастников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

