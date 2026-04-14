Общественники передали спортивную экипировку в Можайскую воспитательную колонию

Представители общественности передали в Можайскую воспитательную колонию спортивную экипировку, председатель Общественного совета при ГУФСИН России по Московской области Сергей Леонов также посетил ее в рамках рабочего визита. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Нередко в учреждение попадают подростки из малообеспеченных семей и социальных учреждений, которые нуждаются в одежде при освобождении и для занятий спортом в период отбывания наказания», — отметил Леонов.

При его содействии совместно с Детским благотворительным фондом «В самое сердце» были приобретены около 70 пар спортивной обуви разных размеров для воспитанниц колонии. В рамках воспитательной работы с осужденными в учреждении регулярно проводятся спортивные мероприятия. Девушки принимают участие во Всероссийской спартакиаде, сдают нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

