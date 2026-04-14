В ЖК «Станиславский» Красногорска появится детский сад

В жилом комплексе «Станиславский» в Красногорске построят детский сад, рассчитанный на 120 мест, проект реализует компания «ОМ Девелопмент». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Учреждение будет рассчитано на пять групп, для детей также обустроят музыкальный и спортивный залы, помещения кружков, медицинский и пищевой блоки, постирочную, административные и санитарно-бытовые помещения. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце 2027 года. Архитектурную концепцию здания разработало бюро ED Architecture.

В составе ЖК продолжается строительство первой очереди, малоэтажный камерный проект будет включать пять корпусов, подземный паркинг и дворы без машин. На территории появятся детские сады, школа и спортивно-оздоровительный комплекс.

