«Полезные подлецы»: почему начальство продвигает манипуляторов и психопатов

Руководители нередко сознательно отдают предпочтение манипулятивным сотрудникам, если это помогает их собственному карьерному росту, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование Университета Британской Колумбии. Ученые опросили более 1200 менеджеров и обнаружили устойчивую тенденцию.

В экспериментах участникам предлагали оценить кандидатов с одинаковыми навыками, но разным поведением. Те, кто действовал эгоистично и расчетливо, получали более высокие оценки у начальников, ориентированных на личную выгоду.

«Если цели связаны с личным продвижением, такие сотрудники могут оказаться полезными, они не боятся показаться резкими или пойти на осознанные риски, таким образом демонстрируя твердость характера», — объяснил соавтор исследования Карл Акино. По его словам, такие работники чаще берутся за «грязную работу» — увольнения или жесткие решения.

Однако у этого есть цена. «В долгосрочной перспективе это может дорого обойтись — такие люди способны подставить саму организацию, если риск не оправдается, а в коллективе начнется разлад, так как коллеги попросту будут бояться совершить неправильное действие», — предупредил эксперт.

Исследователи подчеркивают: несмотря на риски, «темные» личности остаются востребованными, поскольку готовы выполнять задачи, от которых другие отказываются.