На заседании Госсовета в Татарстане обсудили вопрос изучения татарского языка в образовательных учреждениях, который стал поводом для оживленной дискуссии, сообщил inkazan.ru.

По информации издания, многие депутаты болезненно отнеслись к мнению советника президента РФ Елены Ямпольской. В своем телеграм-канале она высказала мнение, что не стоит отрицать особую роль русского языка, противопоставлять языки и сталкивать их. Депутат Камиль Нугаев рассказал, что его бабушки и дедушки были татарами.

«И, как заявляет Ямпольская, если у тебя родной язык татарский, то у тебя Родина — не Россия. Это же нонсенс. Нас 28 млн человек не русских. Для нас, что Россия — не Родина что ли?» —продолжил депутат.

Депутат напомнил, что предки многих современных жителей Татарстана воевали в Великой Отечественной войне. Они преданно защищали Родину. Татары заняли четвертое место как герои Великой Отечественной войны после русских, украинцев и белорусов. Депутат Нугаев признался, что его, как татарина, заявление Ямпольской обидело. Спикер отметил, что многие татары в настоящее время находятся в зоне спецоперации, где выполняют боевые задания ради благополучия Родины.

«Наши ребята воюют на СВО, для них Россия — не Родина что ли? Меня это очень коробит», — признался депутат.

Депутат Ильшат Аминов заявил, что многие жители региона считают русский язык народным. Татарский язык родной для многих граждан РФ. Депутат призвал федеральное правительство решать подобные вопросы с регионами.

Ранее сообщалось, что главы районов Татарстана публикуют посты на татарском и сообщают о погоде.