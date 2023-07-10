Россия поддерживает обеспечение политической нейтральности на Олимпиаде 2024 года
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами рассказал о позиции России относительно предложения президента Азербайджана Ильхама Алиева на Олимпиаде 2024 года обеспечить политическую нейтральность, пишет агентство «Интерфакс».
«Мы высоко ценим позицию руководства Азербайджана, разделяем ее», - отметил Дмитрий Песков
Россия полностью солидарна с мнением президента Азербайджана. Власти ранее неоднократно обращались к мировому сообществу с просьбой не политизировать спортивные мероприятия.
Сообщается, что на прошлой неделе была принята декларация. Согласно договоренностями между странами-участниками Олимпиады на мероприятии не должны угнетать спортсменов по политическим убеждениям. Инициатором создания декларации стал президент Азербайджана. Принимать участие должны иметь право все спортсмены из существующих национальных олимпийских комитетов.